Keine Apple-KI für Europa? | RCS jetzt endlich auch fürs iPhone | macOS mit besserer Speicherverwaltung – Apfelplausch 347

Die Apple Intelligence soll nicht nach Europa kommen, sagt Apple. Gut, dass sie das wohl so schnell sowieso nicht tut, wussten wir schon vorher, da mag diese Ankündigung auch nicht mehr sehr stören. Trotzdem sprechen wir natürlich darüber, was Apple sich wohl dabei gedacht hat. Außerdem Thema dieser Sendung: Tap to Pay in Deutschland, was nicht etwa ein Dienst der Sparkassen ist, RCS am iPhone und Verbesserungen für macOS.

Willkommen zum Apfelplausch 347.

Zunächst beginnen wir natürlich mit einigen Mails von euch, da waren wieder interessante Zuschriften dabei. Dann geht es aber schon gleich weiter mit den heutigen Themen.

Apples KI-Verzicht in Europa

Apple Intelligence kommt nicht nach Europa, das hat Apple letzte Woche groß angekündigt. Was das für uns bedeutet, oder ob es überhaupt etwas bedeutet, darüber sprechen wir gleich zu Beginn in dieser Sendung.

Apples KI wird es zudem auch in China schwer haben, das macht das Setting für den iPhone-Konzern zumindest herausfordernd.

Mit der Thematik verwandt die Frage: Würden wir für KI-Hilfe zahlen? Gut, einige Nutzer von ChatGPT tun das bereits, aber wann werden KI-Funktionen für die breite Masse als kostenpflichtiger Dienst interessant? Wir besprechen es am Beispiel von Alexa.

RCS kommt auf das iPhone und zwar auch in Deutschland

RCS, das ist eine spannende Alternative zu WhatsApp und Co., denn sie ist auf jedem Telefon, dessen Betriebssystem es unterstützt, schon vorinstalliert. Nun bekommt auch das iPhone RCS, wir haben mit deutschen Providern darüber gesprochen, ob sie den Standard auch für das Apple-Smartphone unterstützen, zu den Antworten der Provider kommen wir in dieser Sendung.

macOS bekommt eine bessere Dateiverwaltung

Und zum guten Schluss sprechen wir noch über einige nützliche Verbesserungen, die Bestandteil von macOS Sequoia sein werden und teils auch von iOs 18 und iPadOS 18.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören!

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:04:20: Hörerpost zu Apple Watch X und DKB-Follow-Up

Hörerpost zu Apple Watch X und DKB-Follow-Up 00:16:00: News zum Start von Tap To Pay in Deutschland

News zum Start von Tap To Pay in Deutschland 00:21:00: Apple Intelligence: Apple vs. EU | Wieso nur auf neusten iPhones?

Apple Intelligence: Apple vs. EU | Wieso nur auf neusten iPhones? 00:43:20: Würden wir für Alexa+ zahlen?

Würden wir für Alexa+ zahlen? 00:51:00: Verbesserungen in der Dateiverwaltung in iOS 18 und macOS Sequoia ab Herbst | News zum Start von RCS in Deutschland

