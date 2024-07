Apple Intelligence: Der HomePod bleibt dumm

Apple hat mit der Einführung von KI-Features auf seinen Geräten begonnen, was auch eine umfassende Überarbeitung von Siri beinhaltet. Besonders profitieren könnte davon der HomePod, der nach wie vor mit einer älteren und fehleranfälligeren Version der Sprachassistentin ausgestattet ist. Allerdings wird der HomePod, wie es scheint, keine Unterstützung durch Apple Intelligence erhalten.

Dies ist eine Enttäuschung für alle HomePod-Besitzer, die sich eine verbesserte Siri für ihre Lautsprecher erhofft hatten. Der Nutzen eines Smart Speakers hängt stark von seiner Sprachsteuerung ab, und im Fall des HomePods ist das Siri. Laut dem gut informierten Bloomberg-Redakteur Mark Gurman wird der HomePod jedoch nicht mit neuen Apple Intelligence-Funktionen ausgestattet.

Dafür KI-Unterstützung für die Vision Pro

Der Grund, warum der HomePod keine Apple Intelligence-Unterstützung erhalten wird, ist sein unzureichender Arbeitsspeicher: Apple Intelligence benötigt mindestens acht GB RAM, während der HomePod nur über ein einziges GB verfügt.

Es sieht so aus, als würde Apples KI-Offensive den HomePod zunächst komplett umgehen. Stattdessen soll die Vision Pro mit Apple Intelligence ausgestattet werden, wenn auch nicht sofort. Apple muss noch einige Anpassungen vornehmen, um die KI-Features in VR-Umgebungen darzustellen. Später könnten Schreibwerkzeuge und andere KI-Tools in die Brille integriert werden.

Die Zukunft des Smart Homes bei Apple

Apple Intelligence könnte in einem neuen Smart Speaker implementiert werden, an dem Apple bereits arbeitet, so Gurman. Dieses Gerät könnte eine Art neuer HomePod mit einem Roboterarm und einem schwenkbaren Bildschirm sein. Es wird schon länger über ein solches Gerät spekuliert, aber es ist noch unklar, wann es tatsächlich auf den Markt kommen wird.