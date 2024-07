Apple könnte iOS 18 Public Beta heute Abend veröffentlichen

Die erste Public Beta von iOS 18 steht vor der Tür, sie könnte bereits heute Abend erscheinen. Ohne Apple Intelligence bleibt allerdings nicht mehr allzu viel an Neuerungen übrig, die Nutzer testen können. Jedoch hat Apple eine Reihe kleinerer, aber nützlicher Verbesserungen bestehender Funktionen eingearbeitet.

iOS 18 wird wohl schon bald in einer ersten öffentlichen Beta vorliegen. Es deutet einiges darauf hin, dass diese in dieser Woche vorgelegt wird. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit können Nutzer bereits am heutigen Montag Abend mit der ersten Public Beta rechnen.

Neue öffentliche Testversion dürfte bald da sein

Derzeit liegt iOS 18 in der dritten Beta für Entwickler vor. Diese läuft bereits relativ stabil, die erste Public Beta ist in der Vergangenheit häufig eine Woche nach Start der dritten Beta für Entwickler an den Start gegangen. In den letzten Jahren veröffentlichte Apple die erste öffentliche Beta oft in der zweiten Juliwoche.

Nicht so viele Neuerungen zum Testen

Die fraglos wichtigsten und interessantesten Neuerungen sind in Apple Intelligence versammelt, diese jedoch sind derzeit noch für niemanden nutzbar, nicht einmal für US-Nutzer.

Vorerst wird Apple Intelligence auch nur in den USA verfügbar sein, es ist offen, wann die KI-Tools in weiteren Ländern und Sprachen verfügbar sein werden. Ohne Apple Intelligence bietet iOS 18nicht allzu viele Neuerungen. Dazu zählen etwa das überarbeitete Kontrollzentrum, die neue Passwörter-App und neue Möglichkeiten, den Homescreen zu bearbeiten.

iOS 18 und iPadOS 18 werden im Herbst für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Bis dahin stehen noch einige Betas auf dem Plan.