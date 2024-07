Auch Hollywood-Klassiker im Angebot: Apple TV+ will Katalog ausbauen

Der Katalog von Apple TV+ könnte in Zukunft möglicherweise erheblich erweitert werden. Apple scheint sich von seinem strengen Grundsatz abzuwenden, ausschließlich auf Eigenproduktionen zu setzen. Es wird möglicherweise auch bald bekannte Hollywood-Filme im Sortiment geben, da entsprechende Verhandlungen bereits im Gange sind.

Obwohl Apple TV+ seit seinem Start vor einigen Jahren eine ansehnliche Auswahl an Filmen und Serien aus eigenen Produktionen bietet, ist der Katalog im Vergleich zu Branchengrößen wie Netflix oder Disney+ immer noch relativ klein. Da der Preis jedoch mittlerweile nicht mehr so niedrig ist, hat Apple offenbar begonnen, seine Sortimentsstrategie zu überdenken.

In Zukunft könnte Apple den Kunden deutlich mehr Vielfalt bieten, nicht mehr ausschließlich Eigenproduktionen. Möglicherweise werden erstmals Lizenzinhalte in größerem Umfang verfügbar sein, was bisher nur gelegentlich und meist zeitlich begrenzt in den USA der Fall war.

Mehr Fremdinhalte auf Apple TV+

Es scheint, dass Apple nun eine dauerhaft größere Auswahl anstrebt und sich auch von dem Ansatz verabschiedet, nur Apple Originals zu zeigen. Es wird berichtet, dass auch Inhalte aus Hollywood auf Apple TV+ präsentiert werden sollen, so zumindest informierte Quellen laut einem Bericht von Bloomberg.

Apple TV+ hat Lizenzen für insgesamt 50 Filme erworben oder befindet sich in entsprechenden Verhandlungen, darunter sollen auch Klassiker wie „Titanic“ sein. Dieser Schritt von Apple stieß bei den Filmstudios auf Zustimmung und wurde bereits früher erwartet. Apple erhofft sich von dieser Maßnahme eine gesteigerte Kundenbindung sowie eine Verringerung des häufigen Wechsels zwischen verschiedenen Streaming-Abonnements in der heutigen stark fragmentierten Streaminglandschaft.

Gleichzeitig strebt Apple an, die Einnahmen aus Apple TV+ zu steigern, da der Dienst aufgrund seiner hohen Produktionskosten bisher kein profitables Geschäft für Apple war.