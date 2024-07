iPhone 17 Pro Max könnte erstmals drei 48 MP-Linsen haben

Jedes Jahr stellt Apple in neues iPhone vor und oft bekommt die Kamera dabei am meisten Aufmerksamkeit. Auch in diesem Jahr wird das iPhone 16 Pro wohl einen großen Sprung machen, ein neuer Bericht beschäftigt sich allerdings schon mit dem iPhone 17 Pro (Max).

In der Vergangenheit war bereits die Rede davon, dass in diesem Jahr die Ultraweitwinkel-Kamera erstmals auf 48 MP geupgraded wird. In einem neuen Bericht geht der prominente Analyst Ming-Chi Kuo nun davon aus, dass im iPhone 17 Pro nächstes Jahr dann erstmals drei Kameralinsen mit je 48 MP verbaut werden.

Upgrade-Plan in kleinen Schritten

Bis es soweit ist, müssen wir aber noch bis Herbst 2025 warten. Kuo geht davon aus, dass in diesem Jahr bereits die zweite Kamera für Ultraweitwinkel-Bilder von 12 auf 48 MP wächst. Außerdem soll auch das iPhone 16 Pro einen 5-fach Zoom bekommen. Das Feature hat im vergangenen Jahr nur das iPhone 15 Pro Max verbaut, das normale iPhone 15 Pro kommt mit einer 3-fachen Vergrößerung aus.

Die Zoom-Kameras in beiden iPhone 16 Pro-Modellen sollen dabei weiterhin auf 12 MP zurückgreifen. Erst mit dem iPhone 17 Pro Max folgt dann der Sprung auf drei 48 MP-Kameras. Vermutlich wird das wieder nur das Max-Modell betreffen, im iPhone 18 Pro, so Kuo, profitiert dann auch das normale Pro-Modell.