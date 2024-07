Lebensretter: Surfer wird einen Kilometer abgetrieben und ruft Hilfe mit Apple Watch

Einmal mehr hat die Apple Watch ein Leben gerettet, diesmal auf hoher See. Nachdem er von starken Wellen abgetrieben wurde, konnte ein Bodysurfer an der australischen Küste dank seiner Apple Watch Ultra Hilfe rufen. Allerdings stellte sich heraus, dass die Bedienung der Uhr inmitten des wilden Wellengangs gar nicht so einfach war.

Die Apple Watch hat bereits mehreren Menschen in Notsituationen geholfen, und diese Fähigkeit ist nicht nur auf Apple Watches beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf Smartwatches anderer Hersteller. Rick Shearman hatte das Glück, eine Apple Watch zu tragen, als er in Schwierigkeiten geriet.

Als begeisterter Schwimmer und Bodysurfer war Shearman mit einer besonders robusten Apple Watch Ultra ausgestattet, die widerstandsfähig gegen Elemente ist. Allerdings stand er vor einem anderen Hindernis, als er seinen Notruf absetzen wollte.

Bedienung der Uhr war eine Herausforderung

Shearman wurde etwa einen Kilometer von der australischen Küste abgetrieben und erkannte schließlich, dass er ohne Hilfe nicht zurückkehren konnte. In dieser kritischen Situation versuchte er, durch seine Uhr um Hilfe zu rufen, wie er in einem Interview berichtete.

Dies erwies sich jedoch als schwierig. Aufgrund der unruhigen See und der Umstände war es schwierig, die Uhr zu bedienen und den Notruf auszulösen. Trotzdem hielt er die Uhr an sein Ohr und nachdem Retter etwa eine Stunde gebraucht hatten, um ihn zu lokalisieren, konnte er schließlich von einem Hubschrauber gerettet werden.

Die Bedienung der Uhr im Wasser birgt tatsächlich Herausforderungen. Neben Problemen bei der Bedienung des Displays mit Wasser kommen auch Einschränkungen beim Lautsprecher hinzu, der seine volle Lautstärke unter Wasser nicht entfalten kann. Dennoch war die Uhr an diesem Tag sein Lebensretter, resümiert Shearman.