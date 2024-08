Apple Intelligence: Zusammenfassungen von Benachrichtigungen jetzt für weitere Apps

Apple Intelligence erhält in der aktuellen Beta eine bedeutende Erweiterung einer seiner Hauptfunktionen: Die Zusammenfassung von Benachrichtigungen ist nun in mehr als nur zwei Apple-Apps verfügbar. Dieses Feature könnte in Zukunft äußerst nützlich werden.

Apple hat eine weitere der angekündigten KI-Funktionen in die neueste Beta integriert: Apple Intelligence kann jetzt eingehende Benachrichtigungen zusammenfassen, wie auf der WWDC vorgestellt. Für Nutzer, bei denen sich die Benachrichtigungen vieler Apps in der Mitteilungszentrale ansammeln, könnte dies sehr hilfreich sein.

Bisher gab es allerdings eine Einschränkung: Apple Intelligence unterstützte diese Zusammenfassungen nur in zwei Apps – Nachrichten und Mail. Das ändert sich nun.

Benachrichtigungen aller Apps zusammenfassen

Ab iOS 18.1 Beta 3 können Nutzer Benachrichtigungen von allen Apps zusammenfassen lassen. Die Funktion kann zunächst generell aktiviert oder deaktiviert werden. Darüber hinaus ist es möglich, die intelligenten Zusammenfassungen für jede einzelne App separat einzuschalten oder zur klassischen Ansicht zurückzukehren.

Richtig eingestellt kann dies die Effizienz bei der Durchsicht der täglichen Benachrichtigungen erheblich steigern. Allerdings bleibt Apple Intelligence derzeit auf Englisch beschränkt, was die Nutzung mit Inhalten in anderen Sprachen erschwert, und ist zudem in der EU noch nicht verfügbar.

Dies könnte sich frühestens im Laufe des nächsten Jahres ändern. Allerdings wird auch dann aktuelle Hardware benötigt, da ältere iPhones die neuen KI-Funktionen nicht unterstützen werden.