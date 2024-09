iOS 18: Mail-App lädt Nachrichten nicht mehr vom Server

Unter iOS 18 und iPadOS 18 gibt es ein bedeutendes Problem mit der Mail-App: Mails werden nicht mehr korrekt vom Server abgerufen, wenn ein IMAP-Server genutzt wird. Da IMAP ein weit verbreiteter Standard ist, der von vielen E-Mail-Anbietern wie Gmail, Yahoo, GMX und sogar iCloud verwendet wird, betrifft dieser Bug zahlreiche Nutzer. Besonders irritierend ist, dass es bisher keinen zuverlässigen Workaround gibt, um das Problem zu beheben, was auch die Provider ratlos macht.

Der Bug führt dazu, dass E-Mails nicht mehr korrekt synchronisiert werden und die Verbindung zum Server immer wieder abbricht. In vielen Fällen fordert iOS die Nutzer auf, ihre Anmeldedaten erneut einzugeben, was das Problem jedoch nicht löst. Das Phänomen scheint zufällig aufzutreten: Einige Nutzer berichten etwa in Apples Supportforen, dass ihre Postfächer weiterhin ohne Probleme funktionieren, während andere immer wieder auf die Störung stoßen.

Provider sind von Problem irritiert

Auch Vodafone hat bereits auf das ungewöhnliche Verhalten aufmerksam gemacht und auf Anfrage erklärt, dass der Fehler wohl durch die Mail-App in iOS 18 verursacht wird. Es wird vermutet, dass die Mail-App eine erhöhte Last auf den Servern erzeugt, was zu Verbindungsabbrüchen führt. Diese Probleme werden auch in Online-Communities wie Reddit und den Apple-Diskussionsforen heiß diskutiert, doch eine verlässliche Lösung ist noch nicht in Sicht.

Einige Nutzer haben versucht, ihre Postfächer neu einzurichten, mit gemischten Ergebnissen. Bei manchen hat dies das Problem gelöst, bei anderen hat es keine Besserung gebracht. Ein einheitliches Muster lässt sich bislang nicht erkennen, was die Situation umso frustrierender macht. Es bleibt auch unklar, ob der Fehler in der Beta-Version von iOS 18.1 behoben ist.

Wie es bei den nächsten Updates aussieht und ob Apple den Fehler schnell beheben kann, bleibt abzuwarten. Wer aktuell auf IMAP-Konten in der Mail-App angewiesen ist, sollte sich auf mögliche Schwierigkeiten einstellen. Habt ihr selbst Probleme mit der Mail-App unter iOS 18 bemerkt?