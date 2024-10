Zufriedenheit mit Vision Pro: Apple befragt frühe Brillenkäufer

Die Vision Pro könnte der Beginn des nächsten großen Dings für Apple sein. Jahre an Entwicklungszeit und viel Geld sind bereits in das Produkt geflossen, für Apple ist nun wichtig, wie es beim Kunden ankommt. Hierzu hat das Unternehmen nun eine Untersuchung eingeleitet.

Apple hat begonnen, erste Käufer der Vision Pro nach ihrer Meinung zu fragen, um mehr über die Nutzung und Zufriedenheit mit dem neuen VR-Headset zu erfahren. Das Unternehmen versendet aktuell Umfragen, in denen Nutzer verschiedene Aspekte bewerten sollen, darunter Tragekomfort, Akkulaufzeit und Bildschirmauflösung. Besonders interessiert ist Apple an Informationen zur alltäglichen Nutzung: Wie oft das Gerät genutzt wird, welche Funktionen am meisten geschätzt werden und wie zufrieden die Kunden insgesamt sind. Die Rückmeldungen sind für Apple von besonderem Interesse, da die Vision Pro ein neues Produkt in einem neuen Marktsegment darstellt.

Diese Fragen stellt Apple seinen Kunden

Zu den spezifischen Fragen in der Umfrage zählen laut 9to5Mac auch Themen wie die Nutzung des Mac Virtual Display und ob Kunden Zubehör wie ZEISS-Optikeinsätze verwenden. Darüber hinaus möchte Apple wissen, wie sich das Vision Pro im Vergleich zu Konkurrenzprodukten schlägt, insbesondere in Bezug auf Aspekte wie Haltbarkeit, Gewicht und Benutzerfreundlichkeit.

Diese Umfrage soll dazu beitragen, wertvolles Feedback für zukünftige Generationen des Vision Pro zu sammeln und so das Produkt weiter zu optimieren. Apple hat eine lange Tradition, Umfragen an Kunden zu senden, doch in diesem Fall sind die Ergebnisse besonders wichtig, um die Entwicklungen im neuen Bereich der Mixed-Reality-Geräte voranzutreiben.