Still und heimlich: Neues MacBook Pro hat QLED-Display

Seit einer Woche sind die neu vorgestellten Macs erhältlich, und insgesamt können sie überzeugen. Große Überraschungen gab es bei der Präsentation allerdings kaum – eine wichtige Neuerung blieb sogar gänzlich unerwähnt. Sie betrifft die Display-Technologie des neuen MacBook Pro mit M4-Prozessor.

Apple setzt beim neuen MacBook Pro erstmals auf Quantenpunkt-Displays, eine Technologie, die das Unternehmen bisher gemieden hatte. Der Grund: Die herkömmliche Herstellung dieser Displays erfordert oft giftiges Cadmium. Dank neuer Entwicklungen konnte die Technologie jedoch weiterentwickelt werden, sodass nun cadmiumfreie Varianten verfügbar sind.

Während Apple diese Neuerung nicht selbst hervorhob, machte Analyst Ross Young auf X (ehemals Twitter) mit den Worten „Big Apple Display News“ darauf aufmerksam. Die Vorteile der neuen Technologie gegenüber den bisherigen LED-Displays mit rotem KSF-Phosphor sind erwähnenswert: Quantenpunkt-Displays bieten eine höhere Energieeffizienz, einen größeren Farbumfang und eine verbesserte Darstellung von Bewegungen.

Big Apple display news, they have adopted quantum dots for the first time. The latest MacBook Pro’s (M4) use a quantum dot (QD) film rather than a red KSF phosphor film.

In the past, Apple went with the KSF solution due to better efficiency and lack of cadmium (Cd), but the… pic.twitter.com/5olq9lEHs9

— Ross Young (@DSCCRoss) November 14, 2024