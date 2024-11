Wohl kein Apple Ring: Fehlt Apple die Fähigkeit?

Smarte Ringe sind im Trend und immer wieder gibt es Gerüchte, dass auch Apple an einem solchen Gerät arbeitet. Ein „iRing“ oder ähnliches Produkt wird es jedoch so bald nicht geben – davon geht zumindest ein Analyst aus. Selbst der CEO eines führenden Unternehmens in diesem Bereich zweifelt daran, dass Apple ein solches Produkt realisieren würde.

Ein bekannter Name unter den smarten Ringen ist Oura. Das Unternehmen, das bereits seit 2015 in diesem Markt aktiv ist, hat kürzlich seinen Oura Ring der vierten Generation auf den Markt gebracht. Mit seinen vielfältigen Funktionen kann der Oura Ring Bewegung, Fitness, Gesundheit, Stress und Schlaf überwachen. In einem Interview mit CNBC äußerte sich Oura-CEO Tom Hale skeptisch zu einem potenziellen Apple-Ring.

„Ein smarter Ring muss ‚richtig gemacht‘ werden“

Tom Hale betont, dass es anspruchsvoll sei, ein Produkt wie einen smarten Ring erfolgreich zu entwickeln. Er sieht zudem einen Konflikt für Apple: Ein Ring könnte mit der Apple Watch konkurrieren und potenziell Kunden von der Uhr abziehen, was Apple wohl kaum beabsichtigen dürfte.

Oura selbst hat sich ausschließlich auf smarte Ringe spezialisiert und bietet keine Smartwatch an. Im Gegensatz dazu bedient Samsung beide Produktkategorien, indem sie sowohl smarte Ringe als auch Uhren im Portfolio haben. Ungeachtet der Aussagen von Tom Hale deutet aktuell nichts darauf hin, dass Apple bald einen Ring veröffentlichen wird. Laut Mark Gurman von Bloomberg befindet sich ein solches Projekt momentan nicht in aktiver Entwicklung.