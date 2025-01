iOS 18.3 Beta 2 und weitere Testversionen für Entwickler sind da

Apple hat seinen Beta-Zyklus fortgesetzt. iOS 18.3 und iPadOS 18.3 sind ab sofort in der zweiten Beta verfügbar, ebenso weitere neue Testversionen. Die finalen Fassungen können in einigen Wochen erwartet werden.

Apple hat heute Abend neue Betas ins Rennen geschickt: Drei Wochen nach den letzten Testversionen sind nun iOS 18.3 und iPadOS 18.3 Beta 2 für die registrierten Entwickler verfügbar. Diese können ab sofort von allen interessierten Entwicklern geladen und installiert werden.

Auch macOS Sequoia 15.3 Beta 2 ist für Developer verfügbar, ebenso watchOS 11.3 Beta 2 und tvOS 18.3 Beta 2.

Keine neuen Apple Intelligence-Features

Die neuen Betas werden in einigen Wochen in der finalen Version erwartet. Apple wird diesen Updates zunächst wohl keine größeren Neuerungen in Sachen Apple Intelligence mitgeben, hier geht es erst wieder mit iOS 18.4 und iPadOS 18.4 weiter – und dann auch in der EU, wo die KI-Features ab April verfügbar werden. Ob sie dann auch schon von Anfang an in Deutsch nutzbar sein werden, ist noch nicht klar.