Apple lässt bald erstmals iPhone-CPUs in den USA fertigen. TSMC wird allerdings nur ältere A-Series-Chips dort produzieren – das hat nicht nur technische Gründe.

Apple steht kurz davor, die Massenproduktion seiner ersten in den USA hergestellten A-Serie-Chips im TSMC-Werk in Arizona zu starten. Laut *Nikkei Asia* wurde die Testproduktion in der neuen Anlage nahe Phoenix bereits abgeschlossen, und Apple befindet sich in der Endphase der Qualitäts- und Leistungsprüfung. Erste kommerziell nutzbare Chips könnten noch in diesem Quartal produziert werden, sofern die Qualitätssicherung erfolgreich abgeschlossen wird.

Chips für ältere Modelle im Fokus

Das Werk in Arizona wird A-Serie-Chips für ältere Apple-Geräte fertigen. Berichten zufolge sollen dort der A16 Bionic Chip für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sowie der S9 Chip für die Apple Watch Ultra 2 hergestellt werden. Mit diesem Produktionsstart erreicht Apple einen bedeutenden Meilenstein: Zum ersten Mal werden Silicon-Chips des Unternehmens auf US-amerikanischem Boden produziert.

Neueste Technologien bleiben in Taiwan

Die neuesten Generationen der A- und M-Serie-Chips werden jedoch weiterhin ausschließlich in Taiwan gefertigt. Dies ist Teil der geostrategischen Sicherheitsstrategie Taiwans, modernste Fertigungstechnologien und das dazugehörige Know-how auf heimischem Boden zu halten. Die demokratische Inselrepublik schützt so ihre technologische Führungsrolle und minimiert Risiken im Falle geopolitischer Spannungen, wie einer möglichen Invasion Chinas oder eines Wirtschaftskriegs.

Taiwans strategische Position

Die Halbleiterindustrie spielt eine entscheidende Rolle in Taiwans Außenpolitik. Solange die Welt auf die fortschrittlichen Chips aus Taiwan angewiesen bleibt – und das wird auf absehbare Zeit der Fall sein – verfügt die Insel über einen starken Hebel, um Unterstützung aus dem Westen gegen die Bedrohung durch China zu sichern. Diese Abhängigkeit unterstreicht die zentrale Bedeutung der taiwanischen Halbleiterbranche für globale Technologie- und Sicherheitspolitik.