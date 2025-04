AirPods Max: Spätes Update bringt doch noch Lossless Audio

Eine lange geäußerte Kritik wird von Apple doch noch erhört: Die teuren Hifi-Kopfhörer AirPods Max erhalten per Update verlustfreies Audio. Es gibt allerdings einen Haken.

Es kommt doch noch: Apple hat angekündigt, dass die AirPods Max mit dem kommenden Update auf iOS 18.4 im April neue Audiofunktionen erhalten werden. Im Fokus stehen verlustfreies Audio in hoher Qualität sowie extrem niedrige Latenzzeiten – insbesondere für Musikprofis und Audioliebhaber.

In einer offiziellen Mitteilung erklärt Apple:

„Mit diesem Update wird AirPods Max verlustfreies Audio mit 24 Bit bei 48 kHz unterstützen. So bleibt die Klangqualität originalgetreu erhalten – ganz so, wie die Künstler sie im Studio erschaffen haben. Auch die personalisierte 3D-Audiofunktion (Spatial Audio) profitiert vom verlustfreien Format und bietet ein noch immersiveres, unverfälschtes Klangerlebnis. Über Apple Music stehen mehr als 100 Millionen Songs in verlustfreier Qualität zur Verfügung.“

Die neue Funktionalität richtet sich zudem an Musikschaffende: Durch die Nutzung eines USB-C-Kabels können AirPods Max künftig in Musik-Apps wie Logic Pro für professionelle Produktionsprozesse genutzt werden – vom Aufnehmen bis zum Abmischen, inklusive 3D-Audio mit Head-Tracking. Damit wird Apples High-End-Kopfhörer laut eigener Aussage zum einzigen Modell, das dieses Feature in dieser Form unterstützt.

Update kommt im April – für AirPods Max mit USB-C

Die neuen Funktionen werden mit dem Update auf iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 verfügbar gemacht – kostenlos für alle Nutzer von AirPods Max mit USB-C-Anschluss. Die AirPods Max wurden ursprünglich im Dezember 2020 vorgestellt und im September 2024 mit USB-C aktualisiert. Ein Hardware-Refresh erfolgt bei Apple nur selten, umso mehr dürfte das Update bei Fans der Over-Ear-Kopfhörer auf Interesse stoßen. Die Besitzer der ersten Generation gehen indes leer aus.

Zeitgleich bringt Apple auch ein neues Zubehör auf den Markt: Ein USB-C-auf-3,5-mm-Audiokabel ist ab sofort zum Preis von 39 US-Dollar im Apple Store erhältlich. Damit lassen sich die AirPods Max auch an klassische Audioquellen wie Flugzeuganschlüsse, Lautsprecher oder Autoradios mit Klinkeneingang anschließen.