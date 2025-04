Eine Apple Watch mit Kamera: So könnte es doch noch klappen

Bekommen wir am Ende doch noch eine Apple Watch mit Kamera? Diese lang gehegte Hoffnung mancher Watch-Nutzer bekam zuletzt wieder ein wenig Nahrung. Für Schnappschüsse aus dem Handgelenk wird diese Linse aber wohl eher nicht vorgesehen sein.

Eine Apple Watch mit integrierter Kamera? Was bislang eher als Konzeptidee abgetan wurde, könnte laut einem Bericht von Bloomberg-Journalist Mark Gurman bald Realität werden. Apple arbeitet demnach an mehreren Varianten zukünftiger Apple-Watch-Modelle, die erstmals über eine Kamera verfügen sollen – mit dem Ziel, die Smartwatch stärker als KI-gestütztes Wearable zu positionieren. Der Fokus liegt dabei nicht auf klassischen Foto- oder Videoaufnahmen, sondern auf der Fähigkeit, visuelle Informationen aus der Umgebung zu erfassen.

Geplant sei der Kameraeinsatz sowohl in regulären als auch in Ultra-Modellen. Beim Standardmodell könnte die Kamera direkt im Display untergebracht werden – ähnlich wie bei manchen Smartphones, möglicherweise mit Under-Display-Technologie oder einem sichtbaren Kameraausschnitt. Die Apple Watch Ultra soll die Kamera an der Gehäuseseite erhalten, in der Nähe der digitalen Krone. Aufgrund des größeren Gehäuses bietet sich dort mehr Platz, etwa für Funktionen wie das Scannen von Objekten per Handgelenksausrichtung.

Teil von Apples Visual-Intelligence-Offensive

Die neue Kamera-Funktion ist eingebettet in Apples langfristige Strategie, seine „Visual Intelligence“ zu erweitern – eine Technologie zur Erkennung und Interpretation visueller Inhalte. Bisher setzt Apple dabei noch stark auf externe Dienste wie ChatGPT oder Google. Künftig soll die Verarbeitung aber auf hauseigene KI-Modelle umgestellt und über verschiedene Geräte hinweg verfügbar gemacht werden – etwa auch in AirPods mit Kamera, die sich seit längerem in der Gerüchteküche befinden.

Ein Marktstart für die Apple Watch mit Kamera ist laut Gurman frühestens 2027 denkbar. Dann könnten auch die AirPods mit integrierter Kamera erscheinen. Entscheidend dafür ist jedoch, dass Apples KI-Abteilungen nach jüngsten Führungswechseln ihre Entwicklungen wie geplant vorantreiben.

Was bislang als wiederkehrendes Gerücht galt, könnte also tatsächlich Wirklichkeit werden – und der Smartwatch ein völlig neues Einsatzspektrum eröffnen.