Apple TV+ startet mit erster Comedy im Februar, erster Trailer online

Apple hat einen ersten Trailer einer neuen Serie auf Apple TV+ veröffentlicht. Bei „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ handelt es sich um das erste echte Comedy-formal, das auf dem Streamingdienst aus Cupertino starten wird. Die erste Folge wird Anfang Februar zu sehen sein.

Apple fügt demnächst weitere Serien zu Apple TV+ hinzu. Nun wurde ein erster Trailer von „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ veröffentlicht. Die Serie erzählt die Geschichte einiger Videospieleentwickler, die sich verschiedenen Herausforderungen des Lebens gegenüber sehen. Die Idee zur Serie stammt von McElhenney and Charlie Day, beide standen auch hinter der lange Jahre laufenden Serie „It’s Always Sunny in Philadelphia“.

Im Cast finden sich unter anderem F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch und Jessie Ennis.

Apple hat zunächst eine Staffel in neun Folgen bestellt

Für den Anfang hat Apple zunächst neun Folgen der neuen Serie bestellt. Jede Episode wird rund eine halbe Stunde lang sein. „“Mythic Quest: Raven’s Banquet“ ist die erste echte Comedy, die es auf Apple TV+ zu sehen gibt. Bis jetzt geht es auf dem Streamingdienst, sieht man von den Kinderproduktionen ab, relativ ernst zu. Die neue Comedy-Serie startet am 07. Februar, wie üblich also an einem Freitag, an diesem Wochentag sind bis jetzt alle neuen Serien auf Apple TV+ gestartet, am Ende der Arbeitswoche gibt es für die laufenden Titel auch stets eine neue Folge.

Der Start neuer Inhalte schien zuletzt ein wenig ins Hintertreffen zu geraten, doch unlängst wurde bekannt, dass Apple den ehemaligen CEO von HBO für Apple TV+ gewinnen konnte, Apfellike.com berichtete. Das macht Hoffnung auf neue, interessante Serien und Filme bei Apples Service.

