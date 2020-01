TikTok war zuletzt Download-Spitzenreiter im App Store

TikTok war die meist geladene App im App Store gegen Ende des letzten Jahres. Weltweit wurde keine andere App häufiger aus Apples Softwarekaufhaus geladen, aber auch die Apps auf den folgenden vier Plätzen gehören Social Media-Anbietern.

TikTok stellte im vierten Quartal 2019 den Downloadrekord im App Store auf, das ergab eine Auswertung der Analysefirma Sensor Tower. Die App des Videodienstes aus China lag weltweit auf Platz eins und in den USA auf dem zweiten Platz. TikTok wird vor allem von Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren benutzt, mit der App können bis zu 15 Sekunden lange Videos geteilt werden.

TikTok ist umstritten, denn die App übermittelt zahlreiche sensible persönliche Daten nach China und steht zudem in der Kritik, weil sie es Nutzern besonders leicht machen soll, Kinder in der eigenen Umgebung zu kontaktieren. Diese Eigenschaft brachte den Betreibern bereits eine Strafzahlung in Höhe von fünf Millionen Dollar ein, die von der amerikanischen Aufsichtsbehörde FCC verhängt wurde. Die TikTok-Macher wollen als nächstes die Musikstreamingdienste Spotify und Apple Music mit einem eigenen Social Music-Service angreifen, Apfellike.com berichtete.

Soziale Netzwerke sind im App Store die Spitzenreiter

Weltweit zeigt sich überdies, dass neben TikTok vor allem andere Social Media-Anwendungen bei den Nutzern gefragt sind: Sensor Tower ermittelte, dass nach TikTok auf den Plätzen zwei, drei, vier und fünf die Apps von YouTube, Instagram, WhatsApp und Facebook die Download-Charts bestimmen. In den USA wurde die App des neuen Streamingdienstes Disney+ am häufigsten geladen, der Dienst wird im März auch in Europa an den Start gehen.

