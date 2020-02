Bringt Apple im Herbst AirPod Lite und neuen iMac?

Die AirPods Pro bekommen dieses Jahr womöglich schon ein Update oder eine weitere Version erscheint. Heute tauchten Spekulationen über ein AirPod Pro-Lite-Headset auf, was man sich darunter vorstellen kann, bleibt zunächst offen. Daneben kommt 2020 vielleicht auch ein neuer iMac.

Apple bringt dieses Jahr womöglich neue AirPods. Die Digitimes berichtete zuletzt über eine Variante, die AirPod Lite heißen soll. Das in Taiwan erscheinende Fachblatt schrieb unter Berufung auf Quellen in der asiatischen Lieferkette von einem Neuzugang für das AirPods-Portfolio, der in den nächsten Monaten erscheinen soll. Wie ein AirPod Pro-Lite beschaffen sein könnte, von dem die Zeitschrift schrieb, bleibt aktuell unklar, weitere Details nannte der Bericht nicht, der auch ausführte, wie Apple seine Lieferkette diversifizieren möchte, um vor Effekten wie dem Corona-Virus in Zukunft besser geschützt zu sein.

Kommt im Herbst ein neuer iMac?

Daneben war in dem Bericht auch von einigen weiteren neuen Apple-Produkten für 2020 die Rede, doch nicht viel davon ist wirklich neu. So ist mit einer Apple Watch Series 6 fest zu rechnen, ebenfalls mit einem erwähnten neuen iPad. Interessant ist dagegen, dass auch ein iMac auftauchte, der 2020 auf den Markt kommen soll, ob es sich hierbei nur um ein Hardware-Update handelt, oder einen gänzlich neuen iMac, bleibt abzuwarten. Letzteres wäre ein Highlight, liegt das letzte große iMac-Update doch schon viele Jahre zurück. In unserem Apfelplausch hatten wir kürzlich erst über ein aufregendes Apple-Patent eines iMac aus Glas gesprochen.

