iOS aus dem Netz neu installieren? Apple plant Systemwiederherstellung für defekte iPhones

Apple plant offenbar eine Internetwiederherstellung für das iPhone. Die gestern verteilte jüngste Beta 3 von iOS 13.4 / iPadOS 13.4 deutet dieses Feature an, das auf dem Mac schon lange dabei hilft, tote Maschinen wiederzubeleben.

Apple arbeitet offenbar an einem neuen Feature für iOS. Die Funktion heißt offenbar „OS Recovery“, sie wurde in der Beta 3 von iOS 13.4 / iPadOS 13.4 entdeckt, die Apple gestern Abend für Entwickler und freiwillige Tester verteilt hatte.

Mit diesem Feature wird es wohl möglich sein, ein iPhone oder iPad wiederherzustellen, das aus irgend einem Grund nicht mehr benutzbar ist. Am Mac gibt es schon lange den Wiederherstellungsassistenten, mit ihm kann macOS notfalls auch aus dem Internet geladen und neu aufgesetzt werden. Genau das soll die Wiederherstellungskonsole für das iPhone ebenfalls ermöglichen.

Besonders hilfreich für den HomePod und die Apple Watch

In seltenen Fällen kommt es vor, dass ein iPhone oder iPad nicht mehr startet und die Firmware zurückgesetzt werden muss. Das lässt sich an einem iPhone oder iPad über iTunes erledigen, doch immer weniger Nutzer verwenden das Programm, das am Mac zudem mit macOS Catalina in Rente geschickt wurde. Eine neue Möglichkeit einer Wiederherstellung ist also durchaus sinnvoll. An der Apple Watch oder dem HomePod gibt es schon gleich gar keine Chance, ein totes Gerät wieder zu beleben und das das ab und zu nötig ist, zeigte sich erst vor einigen Monaten, als Apple durch ein fehlerhaftes Update viele HomePods verstummen ließ, Apfellike.com berichtete. In diesen Fällen half oft nur noch der Gang zum Apple Store.

Die Systemwiederherstellung für das iPhone wird allerdings wohl nicht so bald vorgestellt werden und lässt sich vom Nutzer aktuell auch nicht in der Beta aufrufen. Apple hat lediglich erste Grundlagen für das Feature gelegt, das vielleicht mit iOS 14 kommt.

