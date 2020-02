iPhone 9: Leak deutet auf März-Keynote von Apple hin

Das iPhone 9 wird im März vorgestellt. Neue Hinweise deuten auf ein Spring-Event von Apple hin, auf dem vielleicht auch noch ein neues Apple TV vorgestellt wird. Zuvor wird Samsung sein neues Flaggschiff Galaxy S20 ins Rennen schicken. Eine Unsicherheit in Bezug auf das iPhone 9 bleibt aber noch.

Apple wird im März wohl ein neues iPhone vorstellen. Das iPhone 9 wird wohl ein Nachfolger des iPhone 8 werden und dürfte mit 4,7 Zoll-LCD-Display und Touch ID kommen, wohl aber den aktuellen A13 Bionic-Prozessor besitzen. Hier und hier haben wir die letzten Gerüchte zum iPhone 9 zusammengefasst.

Dass das neue iPhone tatsächlich im März vorgestellt wird, deutet nun auch der bekannte Leaker Evan Blass an. In einem geschützten Tweet hat er ein internes Dokument verbreitet, in dem der US-Netzbetreiber Verizon von zwei wichtigen Ereignissen im März spricht.

Erst kommt das Galaxy S20, dann das iPhone 9

Danach wird zunächst Samsung das neue Flaggschiff Galaxy S20 in die Läden bringen, es soll ab dem 06. März verfügbar sein. Mitte des Monats dann folgt eine Spring-Keynote von Apple, einen genauen Termin nennen die Unterlagen hier noch nicht. In diesem Rahmen soll das iPhone 9 vorgestellt werden.

Neben dem iPhone 9 könnte Apple auch eine aktualisierte Version des Apple TV bringen, über entsprechende Hinweise in der neuen iOS 13.4-Beta hatten wir gestern berichtet. Von einem neuen iPad Pro ist aber nicht die Rede, hier werden Nutzer wohl noch bis Herbst Geduld haben müssen. Hinsichtlich des iPhone 9 bleibt zudem noch die Frage, ob die Geräte pünktlich in die Läden kommen, der Corona-Virus hat nahezu die gesamte iPhone-Produktion in China lahmgelegt und greift auch nach der empfindlichen Lieferkette.

