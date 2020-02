Oscar-Gewinner zu MacBook-Keyboard: Bin zurück zum PC gewechselt

Auf dem MacBook kann man nicht vernünftig tippen, zu dieser Aussage ließ sich Oscar-Gewinner Taika Waititi unlängst kurz nach der Preisverleihung hinreißen. Apple könnte diese Kritik als Motivation sehen, möglichst bald all seine MacBooks mit dem neuen Magic Keyboard auszustatten.

Das Butterfly-Keyboard am MacBook ist für Taika Waititi ein unhaltbarer Zustand. Der 44 Jahre alte Neuseeländer hat gerade erst den Oscar 2020 für die beste Drehbuchadaption gewonnen. Im Anschluss an die Preisverleihung sprach der Filmemacher mit den Journalisten auch über die Arbeit am Mac und die fällt für Waititi alles andere als zufriedenstellend aus. Am MacBook, so der Oscar-Gewinner, kann man einfach nicht arbeiten.

Taika Waititi: Apple soll das in Ordnung bringen

Taika Waititi leidet unter chronischen Schulterproblemen und empfindet die Arbeit am MacBook als extrem umkomfortabel. Tatsächlich, ließ Waititi im Gespräch mit der Presse wissen, habe die Tastatur des MacBook ihn zurück an einen Windows-PC getrieben. Apple, so der Filmschaffende, müsse diese Sache unbedingt in Ordnung bringen. Apple musste schon häufiger heftige Kritik für sein Butterfly-Keyboard einstecken, das nicht nur extrem fehleranfällig, sondern auch vielfach durch seinen harten, flachen Anschlag unbeliebt geworden ist.

Mit dem neuen 16 Zoll-MacBook Pro hat Apple auf diese Kritik reagiert und das neue Magic Keyboard eingeführt, dessen Tasten einen Scherenmechanismus aufweisen, der an frühere MacBook-Tastaturen erinnert. Es steht nach aktuellem Kenntnisstand zu vermuten, dass Apple in diesem Jahr noch die meisten MacBooks mit dieser neuen Tastatur ausstatten wird, Apfellike.com berichtete. Auch ein Magic Smart Keyboard für das iPad ist zuletzt im Gespräch gewesen.

