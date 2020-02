Unsichere Dateikonverter: Diese iPhone-Apps solltet ihr meiden

YouTube-zu-MP3, Word-Dokument zu PDF, Apps zur Dateikonvertierung sind ebenso praktisch wie oft im Einsatz. Es gibt sie auch für das iPhone, doch viele populäre Konverter sind von einem Sicherheitsproblem betroffen. Vertrauliche oder sensible Dokumente sollte man ihnen nicht anvertrauen. Wir sagen euch, welche Apps ihr meiden solltet.

Heute gibt es so viele verschiedene Dateiformate, dass man oft Dokumente von einem in ein anderes Format umwandeln muss. So muss öfter mal ein Video in ein Format gewandelt werden, das auf dem eigenen Fernseher besser läuft, auch Textdokumente und Tabellen müssen manchmal konvertiert werden. Mit wenigen Klicks lässt sich so gut wie alles in fast alles umwandeln und das sogar am iPhone.

Hierfür werden die zu konvertierenden Apps einfach in die Cloud des Konverterbetreibers geladen, der Nutzer bekommt dann umgehend seine konvertierte Datei zurück. Nun wurde jedoch bekannt, dass viele populäre Konverter unsicher sind. Alle 23 betroffenen Anwendungen stammen vom Entwickler Cometdocs.

Diese Apps solltet ihr nicht nutzen

Das Problem: Die Apps senden die zu konvertierenden Dateien unverschlüsselt in die Cloud. Ein Nutzer im selben WLAN kann sie also abgreifen und das ist gerade bei Dokumenten sensiblen Inhalts nicht wünschenswert. Vor allem auf Dienstsmartphones sollten solche Cloud-basierten Apps also möglichst nicht genutzt werden. Die Sicherheitsfirma Wandera, wo diese Schwachstelle entdeckt wurde, hat den Entwickler in den letzten Monaten mehrfach hierauf angesprochen, erhielt jedoch nie eine Antwort. Die Mängel wurden ebenfalls nicht abgestellt.

Folgende Anwendungen sind von der Schwachstelle betroffen:

Audio Converter by Cometdocs – Convert Audio Files Video Converter – Convert Video Files Compress PDF – Make PDF Smaller PDF Merge – Combine PDF Documents JPG to PDF Converter XPS to PDF Converter – Convert XPS files to PDF Save as PDF – from Anywhere – Convert Text, Word, Excel, OpenOffice, LibreOffice and other files to PDF – All in one PDF Converter Image to Text Converter – OCR Image to Excel Converter – OCR Image to Word Converter – OCR – Convert photos to Word documents PDF Creator – PowerPoint edition PDF Creator – Word edition DOC to DOCX DOCX to DOC PDF to AutoCAD Converter – Convert PDF to DWG PDF to Text Converter with OCR PDF to PowerPoint Converter PDF to Excel Converter – OCR PDF to JPG Converter (JPEG) Publisher to PDF Converter PDF Converter Ultimate – All In One Converter PDF to Word Converter with OCR MP3 Converter – Convert Videos and Music to MP3

