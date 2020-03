Android-iPhone gefällig? Jetzt fürs iPhone 7 verfügbar, aber…

Wer will, kann jetzt auch auf einem iPhone Android nutzen. Das geht allerdings nur auf einem älteren iPhone und ist mit herben Einbußen beim Komfort verbunden. Dafür hat die Entwicklung dieser Portierung dennoch reichlich lange gedauert.

Apple-Nutzer können jetzt auch auf einem iPhone Android installieren. Wer ein iPhone 7 nutzt, kann nun eine spezielle Version von Android auf seinem Smartphone installieren. Möglich macht das die Arbeit des sogenannten Project Sandcastle, dort basteln findige Entwickler schon seit Jahren an verschiedenen Möglichkeiten herum, Android auf iPhones laufen zu lassen. Schon vor zehn Jahren hatte die Gruppe mit ihrem anspruchsvollen Vorhaben begonnen. Auch an Android-Versionen für andere iPhone-Modelle arbeiten die Bastler, dort haben sie aber bis jetzt noch weniger Erfolge vorzuweisen.

Wer Android auf seinem iPhone mal ausprobieren möchte, benötigt natürlich zunächst einen Jailbreak, ohne den geht gar nichts. Anschließend kann die Installation erfolgen, doch allzu viel anfangen können wird der Nutzer mit seinem Gerät im Anschluss nicht mehr viel. Der Speicher kann nicht mehr beschrieben werden, Apps zu installieren ist also nicht möglich. Die Kamera funktioniert noch nicht, ebenso wenig der Sound und auch Bluetooth bleibt offline. Zudem kann keine mobile Netzwerkverbindung hergestellt werden. Alles in allem ist es also ein begrenztes Vergnügen, Android auf sein iPhone 7 zu laden.

Introducing Project Sandcastle: Android for the iPhone. We’re excited to see what the developer community builds from this foundation. We’d particularly like to thank the team behind Checkra1n and PongoOS for their support and assistance.https://t.co/Kq1qszF8G2

— Corellium (@CorelliumHQ) March 4, 2020