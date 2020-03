Dumm gelaufen: Apple kündigte heute versehentlich vier neue iPads an

Apple hat vier neue iPads versehentlich in angekündigt und die Hinweise anschließend schnell wieder gelöscht. Diese neuen Modelle könnten die kommenden iPad Pro-Aktualisierungen sein, ein Marktstart wird für die nächsten Wochen erwartet. Das iPad Pro bekommt möglicherweise auch bald eine Triple-Cam.

Für kurze Zeit enthielt ein Supportdokument auf einer Seite von Apple China Hinweise auf insgesamt vier neue iPads. Diese Modelle tragen die Bezeichnungen A2228, A2229, A2231 und A2233. Entdeckt worden waren die Hinweise auf die neuen iPads von einem kanadischen Blog. Danach handelt es sich bei den vier Neuzugängen um zwei iPads mit einem 12,9 Zoll-Display und zwei weiteren Modellen, die mit einem Elf-Zoll-Bildschirm ausgestattet sind.

Möglicherweise handelt es sich hierbei um Updates für das iPad Pro, schon länger wird mit neuen iPad Pro-Modellen für dieses Jahr gerechnet.

iPad Pro mit Triple-Cam könnte bald kommen

Verschiedenen Informationen nach wird das iPad Pro in seinem Update für 2020 eine Triple-Cam bekommen, wie sie bereits im iPhone 11 Pro verbaut ist, Apfellike.com berichtete. Zusätzlich könnte auch noch ein 3D-Sensor für eine verbesserte AR-Erfahrung integriert werden, was eine solche Kamera leisten könnte, haben wir in einer weiteren Meldung beschrieben. Erst kürzlich tauchten Hinweise auf ein neues iPad auf, das von Apple in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftkommission eingetragen worden war. Die vier neuen iPads waren indes rasch wieder aus den Dokumenten von Apple verschwunden, in welchem Zeitrahmen wir mit den Updates rechnen dürfen, ist nicht klar, realistisch ist aber ein Zeitraum von einigen Wochen bis Monaten.

