iOS 13.4 / iPadOS 13.4 und watchOS 6.2 als Golden Master erschienen

Gerade eben hat Apple iOS 13.4 und iPadOS 13.4 in der Golden Master an die Entwickler verteilt. Auch watchOS 6.2 steht jetzt in der wohl letzten Fassung zum Download für die Entwickler zur Verfügung. Die neuen Updates bringen Mausunterstützung und neue Features für CarPlay und die iCloud auf iPhone und iPad.

Apple hat gerade eben die Golden Master-Version von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 an die Entwickler verteilt. Dies ist für gewöhnlich die letzte Aktualisierung einer Testversion am Ende eines Beta-Zyklus. Treten keine weiteren schwerwiegenden Probleme auf, kann die GM eines Updates in der Regel ohne weitere Änderung als finales Update für alle Nutzer zum Download bereitgestellt werden. Der heutigen GM-Version gingen insgesamt fünf Betas für Entwickler und freiwillige Tester voraus.

iOS 13.4 und iPadOS 13.4 kommen mit erweiterter Trackpad-Unterstützung

Wie heute bekannt wurde, bringt iOS 13.4 und iPadOS 13.4 eine ausgedehntere Trackpad-Bedienung, die vor allem für die Nutzung am iPad Pro konzipiert ist. Hier soll eine von Grund auf neue Bedienerfahrung geschaffen werden. Apple wird über dies iCloud-Sharing in iOS 13.4 und iPadOS 13.4 implementieren.

Ferner kommen neun neue Animojis hinzu, zudem wird CarPlay eine Möglichkeit bieten, ein Auto drahtlos per iPhone zu öffnen oder zu verschließen. Ob eine Unterstützung für AliPay ebenfalls Bestandteil von iOS 13.4 werden wird, ist noch nicht klar.

watchOS 6.2 ist ebenfalls als Golden Master für Entwickler erschienen, dieses Update bringt die EKG-App auch nach Chile, Neuseeland und in die Türkei.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter