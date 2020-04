Apple Pay startet bald auch bei UBS Schweiz

Apple Pay wird in Kürze auch bei der Schweizer Großbank UBS an den Start gehen. Apple Pay ist in der Schweiz schon seit Jahren verfügbar, wann genau es bei UBS los geht, ist nicht nicht klar.

Apple Pay wird demnächst auch bei der Schweizer Großbank UBS verfügbar werden. Heute hat die Bank überraschend bei Twitter angekündigt, demnächst mit Apple Pay loslegen zu wollen.

Apple Pay ist in der Schweiz schon länger verfügbar, als in Deutschland, in den letzten Jahren sind immer mehr lokale Banken hinzugekommen, doch noch immer sind verschiedene kommunale Institute nicht gelistet.

Wir freuen uns, Apple Pay bald in unser beständig wachsendes Angebot an mobilen Zahlungslösungen aufzunehmen. pic.twitter.com/1Q7467MD10 — UBS Schweiz (@UBSschweiz) April 24, 2020

Noch kein genauer Starttermin für Apple Pay bei der UBS bekannt

Von einer Ankündigung von einem Apple Pay-Start bis zum tatsächlichen Start von Apple Pay dauert es erfahrungsgemäß von einigen Wochen bis zu einigen Monaten. Wann Apple Pay bei der UBS tatsächlich starten wird, hat die UBS noch nicht kommuniziert.

In einer weiteren Meldung berichteten wir vor kurzem über den Start von Apple Pay bei den deutschen PSD-Banken, sowie zuvor den Volksbanken. Damit fehlen in Deutschland nur noch wenige große Institute, unter anderem die Postbank. Auch die Landesbank Berlin, die etwa die Co-Branded-kreditkarten mit Amazon- und ADAC-Branding herausgibt, unterstützt Apple Pay noch nicht.

