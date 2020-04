Kommt Apple Pay heute bei den Volksbanken?

Apple Pay bei den Volksbanken könnte heute endlich an den Start gehen: Der heutige Dienstag gilt einigen Informationen nach als heißer Kandidat für den Launch von Apple Pay bei den Banken des genossenschaftlichen Verbandes, daneben haben wir aber auch noch andere Tipps erhalten. Seht ihr schon was in eurem Wallet?

Heute geht es vielleicht los mit Apple Pay bei den Volksbanken: Das Finanz-Blog Finanz-Szene.de berichtete zuvor unter Berufung auf angeblich exklusive Quellen, Apple Pay werde heute bei den Volksbanken live gehen. Um diesen Start zu realisieren, waren eine ganze Reihe von Partnern seitens der Volksbanken eingebunden. Angeblich hatten technische Probleme dazu geführt, dass der Launch nicht wie ursprünglich geplant bereits Ende letzten Jahres erfolgen konnte.

Kunden werden dem Vernehmen nach wohl zunächst ihre Kreditkarten im Wallet hinterlegen können, daneben auch eine Debit-Karte. Die Girocard soll dann später nach Möglichkeit ebenfalls eingebunden werden.

Auch Freitag als Starttermin für Apple Pay bei der Volksbank im Gespräch

Falls es heute doch nicht losgehen sollte, wäre der kommende Freitag der nächste mögliche Termin. Unserer Zentralredaktion liegt eine Leser-Zuschrift vor, in der ein Anruf eines Kundenberaters der Volksbank Lahr erwähnt wird, dem zufolge Apple Pay am 24. April starten soll. Wie es nun letztendlich kommt, werden wir bald wissen. In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass neben den Volksbanken wohl auch Barclaycard Deutschland nun doch den Start von Apple Pay vorbereiten soll. Einen Termin gibt es hier noch nicht.

