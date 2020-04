Apple soll eigenen Gamecontroller und iPad mit Touch ID unter dem Display planen

Noch dieses Jahr soll ein neues iPad mit einem Mini-LED-Display erscheinen. Dabei handelt es sich aber nicht um das erneut aktualisierte iPad Pro, das ebenfalls diese Technologie erhalten soll, viel mehr ist von einem Modell mit Touch ID die Rede. Auch ein Mac mit ARM-Prozessor wurde wieder in der Gerüchteküche erwähnt.

Apple wird möglicherweise noch in diesem Jahr ein neues iPad mit Touch ID vorstellen, das twitterte zuletzt ein asiatischer Leaker, der bereits zuvor durch zutreffende Prognosen über verschiedene Produkte von Apple auf sich aufmerksam gemacht hatte.

the new iPad Air will be using the mini led screen, comes with full screen with no notch, not Face ID,but Touch ID under the screen

— 有没有搞措 (@L0vetodream) March 10, 2020