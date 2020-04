Kommen die AirPods Pro Lite im Mai gemeinsam mit neuem MacBook?

Die AirPods Pro Lite kommen vielleicht schon im Mai, das behauptet der zuletzt sehr treffsichere Leaker Jon Prosser heute auf Twitter. Diese neuen AirPods könnten im Design der AirPods Pro kommen, jedoch mit einem abgespeckten Funktionsumfang.

Die nächsten AirPods wird Apple vielleicht schon im kommenden Monat vorstellen, das behauptete zuletzt zumindest Jon Prosser auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020