Interessant: Das iPhone 12 könnte im iPad Pro-Look und gegen Jahresende ein günstiger HomePod Mini kommen

Das iPhone 12 erinnert äußerlich womöglich ein wenig an das iPad Pro, das zumindest deutet ein neuer Bericht an, der sich mit Apples kommenden Produkten beschäftigt. Noch interessanter dürften allerdings Erwartungen an einen neuen HomePod sein.

Apple wird das iPhone 12 womöglich äußerlich ein wenig umgestalten, das deutet eine ausführliche Einlassung von Mark Gurman an, der für die Agentur Bloomberg über einige Apple-Produkte geschrieben hat, die für dieses Jahr erwartet werden. Danach werde das iPhone 12 äußerlich ein wenig an ein verkleinertes iPad Pro erinnern, also vor allem das kantigere Design übernehmen, das auch schon von früheren iPhones wie dem iPhone 5 bekannt war. Völlig neu sind diese Andeutungen nicht, sie wurden aber schon seit einiger Zeit nicht mehr aufgegriffen.

Das größte Modell soll mit einem 6,7 Zoll großen Display erscheinen, nur die beiden Pro-Modelle werden indes mit dem überarbeiteten Design erwartet. Ausgestattet sein sollen sie ferner mit einer Triple-Cam zuzüglich dem LiDAR-Sensor aus dem iPad Pro.

Kommt 2020 ein HomePod Mini?

Weiter spricht Gurman in seinem Bericht auch von einem neuen HomePod, den Apple den Kunden tatsächlich schon lange schuldet. Diese Neuauflage, die wir vorerst einmal HomePod Mini nennen, soll halb so groß sein wie das aktuelle Modell und vielleicht auch nur halb so viel kosten, jedenfalls aber deutlich günstiger werden, um Amazons Echo und dem Google Home von Google wirksam entgegentreten zu können. Designtechnisch soll sich indes wenig ändern. Dieser neue HomePod soll und er zweiten Jahreshälfte erscheinen.

Ebenfalls erwähnt wurden neue Versionen von MacBook Pro, iMac und Apple TV sowie die Ortungsanähger AirTag, wobei hierzu keine weiteren Details auftauchten.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter