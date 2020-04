iPhone 12 und iPhone 12 Pro: Mögliche Preise und weitere Features geleakt

Das iPhone 12 wird zwar erst im September vorgestellt und vielleicht noch deutlich später ausgeliefert, dennoch gibt es schon jetzt erste Spekulationen zu einem möglichen Preis. Danach dürfte das günstigere Einsteiger-Modell des iPhone 12 ähnlich preiswert ausfallen wie das aktuelle iPhone 11. Zudem könnten alle Versionen des neuen iPhones mit einem OLED-Display kommen.

In etwa einem halben Jahr wird Apple mutmaßlich sein neues Flaggschiff im iPhone-Lineup vorstellen. Schon jetzt aber beginnen erste Spekulationen über mögliche Preise. Heute sind hierzu erste konkrete Zahlen aufgetaucht. Sie wurden von dem Leaker Jon Prosser verbreitet, der auf Twitter eine Aufstellung möglicher iPhone 12-Preise veröffentlicht hat.

Prosser hatte zuvor bereits zutreffend den Starttermin des iPhone SE vorausgesagt und laut seiner Aussage stammen die neuen Informationen zu den Preisen von heute aus der selben Quelle, es könnte also etwas dran sein.

Wie er auf Twitter ausführt, könnte das iPhone 12 mit einem 5,4 Zoll-Display für 649 Dollar in den Handel kommen und ein OLED-Display erhalten.

100 Dollar mehr, nämlich 749 Dollar könnte das iPhone 12 mit 6,1 Zoll großem Bildschirm kosten – ebenfalls ein OLED-Modell, wie Prosser schreibt. Beide Modelle sollen mit einer Dualkamera ausgestattet sein.

Weiter soll der Preis für ein iPhone 12 Pro bei 999 Dollar liegen, auch dieses Modell soll ein 6,1 Zoll-Display erhalten. Das größte iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll-OLED-Display schließlich soll 1.099 Dollar kosten.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020