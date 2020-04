Kostenlos weltweit Geld abheben und mehr: O2 Banking wird Ende Mai neu aufgestellt

Das O2 Banking steht vor einer kompletten Neuausrichtung: Kunden sollen in Zukunft weitere Features und verbesserte Leistungen erhalten, auch einen neuen Banking-Partner hat Telefonica bereits gefunden. Wie es für Bestandskunden von O2 Banking weitergehen soll, ist noch nicht klar.

Das Girokonto-Angebot von O2 wird neu ausgerichtet und in diesem Zuge grundlegend überarbeitet, das hat Telefonica Deutschland unlängst in einer Pressemitteilung angekündigt. O2 Banking werde an die geänderten Interessen der Kunden angepasst und um Funktionen ergänzt, die sich die Kunden schon lange gewünscht haben, sagte Markus von Böhlen, Director Devices, Trading & Digital Life bei Telefonica Deutschland.

Bereits bestehende Features bleiben dabei erhalten, so wird O2 Banking auch in Zukunft die kontaktlose Zahlung per Smartphone via Apple Pay und Google Pay unterstützen, diese Zahlungsdienste hatte O2 Banking bereits vergleichsweise früh auch für deutsche Kunden unterstützt.

Daneben sollen aber auch neue Komfortfunktionen hinzukommen.

Neustart schon Ende Mai mit kostenlosem Bargeldbezug

Kunden werden in Zukunft sowohl eine kostenlose Girocard, wie auch eine kostenlose Visa-Kreditkarte erhalten – ob eine echte Kreditkarte oder wie bisher eine Debit-Karte, ist nicht klar. Mit dieser Karte soll es möglich sein, weltweit kostenlos Bargeld vom Geldautomaten abzuheben.

Daneben wird es ein neues und attraktives Bonus-Programm geben, inwieweit sich das von den aktuellen Bonus-Angeboten unterscheidet, die unter anderem O2-Kunden zu dem Konto locken sollten, bleibt abzuwarten. Weiter werde man auch lange gewünschte Funktionen wie ein vollwertiges Wertpapier-Depot einführen, dies aber möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Für den Neustart hat sich O2 auch einen neuen Banking-Partner ins Boot geholt, mit dem die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein sollen, so das Unternehmen, ohne freilich dessen Namen zu nennen. Unklar bleibt auch, ob es für Bestandskunden zu Änderungen kommen wird. Die Neukunden sollen sich bereits ab dem 31. Mai für das neue Konto anmelden können.

