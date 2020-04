Kurz vor iPhone SE-Start: Apple Store geht in die Pause

Apple hat gerade eben den Apple Store offline genommen. Das passiert immer in Vorbereitung auf den Start neuer Produkte: Heute ist allerdings klar, was da kommt. Das iPhone SE wird ab heute um 14:00 Uhr bestellt werden können. Apple hatte die Neuauflage am Mittwoch vorgestellt.

Apple hat den Apple Online Store offline genommen. Diesen Schritt kennen Kunden schon, er wird immer dann unternommen, wenn Apple neue Produkte in den Apple Store einstellt. Diesmal müssen wir allerdings nicht raten oder spekulieren: Heute um 14:00 Uhr kommt das neue iPhone SE in den Store. Apple hatte diese Neuauflage des iPhone 8 mit Touch ID und dem aktuellen A23 Bionic-CPU am Mittwoch vorgestellt.

Erwartet worden war das neue Modell schon lange, hier, hier und hier lest ihr weitere Details zur Ausstattung.

Werdet ihr vorbestellen?

Die Bestellung des iPhone SE ist ab 14:00 Uhr möglich. Erfahrungsgemäß werden die Lieferzeiten rasch länger, wer also schnell beliefert werden möchte, sollte auch schnell bestellen. Manchmal kann es hilfreich sein, eine Bestellung über die Apple Store-App zu tätigen, wenn die Apple-Website überlastet ist.

Wenn ihr bestellen könnt, sagen wir euch nochmal bescheid. Wer von euch wird sich das neue iPhone besorgen?

