Tatsache: A12Z im neuen iPad Pro ist mit altem Prozessor identisch

Das iPad Pro in seiner Neuauflage von 2020 kommt tatsächlich nicht mit einem neuen Prozessor. Der A12Z ist mit dem alten A12X in jeder Hinsicht identisch, mit Ausnahme einer winzigen Kleinigkeit: Die Version im neuen iPad Pro verfügt über acht aktive GPU-Kerne.

Apple hat das neue iPad Pro tatsächlich nicht mit einer neuen CPU ausgestattet, das bestätigten nun eingehendere Analysen der Mitarbeiter von TechInsights. Der Hardwarespezialist hatte schon recht früh die Vermutung aufgebracht, dass das neue iPad Pro im wesentlichen mit der alten CPU ausgestattet sein könnte, die Apple damals A12X genannt hatte, Apfellike.com berichtete. Tatsächlich ist die neue Bezeichnung A12Z wohl in der Hauptsache Marketing und deutet lediglich einen kleinen Unterschied zu seinem Vorgänger an. Aber auch hier liegt effektiv keine geänderte Hardwarekonfiguration vor.

Our analysis confirms #Apple #A12Z GPU chip found inside #iPadPro (model A2068) is the same as A12X predecessor. A report of our findings is underway & will be available as part of TechInsights' #Logic Subscription. Learn more here https://t.co/WWQqlPorNF pic.twitter.com/RsQEADpZsc

