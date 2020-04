WhatsApp mit Update: Videogespräche mit bis zu acht Teilnehmern möglich

WhatsApp erweitert die Möglichkeiten für Videoanrufe seiner Nutzer. Ab sofort können Konferenzen mit bis zu acht Teilnehmern über den zu Facebook gehörenden Messenger abgewickelt werden. Damit setzt Facebook nun auch bei WhatsApp voll auf die derzeit im Trend liegenden Videogespräche.

WhatsApp legt bei Videoanrufen nach: Der Messenger, der zu Facebook gehört, hat zuletzt ein Update veröffentlicht, das sich in erster Linie auf die Ausweitung von Videokonferenzen richtet. Die App unterstützt in der neuen Version 2.20.50 nun Videoanrufe mit bis zu acht Teilnehmern, zuvor konnten maximal vier Teilnehmer an einer Besprechung teilnehmen.

Um einen Videoanruf mit acht Teilnehmern zu organisieren, müssen alle Teilnehmer auch die aktuellste Version von WhatsApp nutzen, hierzu heißt es in den Notizen zum Update:

* Gruppen-Video- und -Sprachanrufe sind jetzt mit bis zu 8 Teilnehmern möglich. Alle Teilnehmer benötigen dazu die neuste Version von WhatsApp.

* Visuelle Verbesserungen für iOS 13-Benutzer, einschließlich eines aktualisierten Nachrichtenaktionsmenüs.

Facebook setzt in der corona-Krise voll auf Video

Dieses Update von WhatsApp erscheint nur wenige Tage, nachdem Facebook am Wochenende eine neue Initiative für Videokommunikation auf der Mutterplattform vorgestellt hatte, Apfellike.com berichtete. Mit Facebook Rooms können nun bis zu 50 Teilnehmer an einer Videokonferenz teilnehmen, ein klarer Angriff auf die App Zoom, die in der Covid-19-Krise zum Alltagshelden geworden ist und zahlreiche Veranstaltungen etwa von Hochschulen und Schulen via Videokonferenz möglich macht.

Ob hier allerdings nun Nutzer scharenweise zu Facebook wechseln werden, ist eher ungewiss.

