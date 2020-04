Bekommt das iPhone 12 doch noch Touch ID hinter Glas?

Das iPhone 12 könnte mit viel Glück doch noch b bereits in diesem Jahr Touch ID unter dem Display erhalten. Angeblich soll eine entsprechende Lösung bereits in der Entwicklung sein, doch gab es zuletzt wenig Hinweise auf eine so baldige Einführung von Touch ID unter dem Bildschirm.

Seit Apple vor bald drei Jahren Touch ID zugunsten der 3D-Gesichtserkennung Face ID aus den Flaggschiffen des iPhones verbannt hat, wird über eine Rückkehr von Touch ID spekuliert – dies jedoch in einer moderneren Form, nämlich unter dem Display, Apfellike.com berichtete. Nun wird dieses Thema abermals aufgegriffen: Wie aus Berichten asiatischer Wirtschaftsmedien hervorgeht, sollen verschiedene Unternehmen an einer Version eines Fingerabdrucklesers unter dem Display eines iPhones arbeiten.

Dazu zählen der Hersteller von Touch-Panels GIS, der größte chinesische Hersteller von OLED-Bildschirmen BOE sowie Qualcomm.

Angeblich iPhone 12 mit Ultraschall-fingerabdruckleser

Bei der Realisierung eines Fingerabdrucklesers unter dem Bildschirm kommen aktuell vor allem zwei Lösungen zum Einsatz: Eine davon setzt auf eine optische Erkennung, hier kommt ein 2D-Foto zur Verifizierung zum Einsatz. die Methode gilt als weniger zuverlässig und nicht ganz so sicher, sie wird vor allem in günstigeren Smartphones verbaut. Qualcomm hat dagegen eine auf Ultraschall basierende 3D-Fingerabdruckerkennung entwickelt, die auch bei nassen Fingern funktioniert und mehr Sicherheit verspricht. Allerdings gab es in den letzten Wochen keine Hinweise darauf, dass das iPhone 12 bereits diese Technik an Bord haben könnte. – im Gegenteil: Vielfach wurde vermutet, Apple werde erst in späteren Jahren eine solche Rückfallebene für Face ID bringen.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge