Für iOS 13.5 steht schon ein Jailbreak vor der Tür

Für iOS 13.5 soll bald ein allgemein nutzbarer und haltbarer Jailbreak verfügbar werden. Dieser soll auf allen Geräten funktionieren. Seit vor einiger Zeit ein Jailbreak entdeckt wurde, der auf einer Hardwarelücke in vielen Apple-Prozessoren basiert, haben Jailbreaks wieder verstärkt Konjunktur.

iOS 13.5 lässt sich wohl bald wieder jailbreaken, das ist aus der Jailbreak-Szene zu vernehmen, die zuletzt wieder deutlich aktiver geworden ist. „Sehr bald“ werde es einen Jailbreak für iOS 13.5 geben, der auf allen signierten Versionen von iOS und auf allen Geräten funktionieren soll, heißt es auf Twitter.

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2.

— unc0ver Team (@unc0verTeam) May 21, 2020