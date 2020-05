Die AirPods Pro werden jetzt ebenfalls in Vietnam gefertigt

Apple produziert inzwischen wohl auch die AirPods Pro in Vietnam, das zeigen die entsprechenden Aufschriften auf dem Lade-Case einzelner Kunden. Vor wenigen Monaten begann Apple in großem Stil die klassischen AirPods dort zu fertigen, allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einer Verlagerung auch der AirPods Pro die Rede gewesen.

Apple hat inzwischen offenbar auch die Produktion der AirPods Pro in Vietnam aufgenommen, darauf weist die entsprechende Aufschrift hin, die eine Fertigung in Vietnam ausweist und die zuletzt vereinzelt von Käufern der AirPods Pro entdeckt und auf Twitter geteilt wurde.

Apple is now selling AirPods Pro models that are Assembled in Vietnam pic.twitter.com/UZWNHtcBi4 — Alireza (@alixrezax) May 20, 2020

Es liegen noch keine konkreteren Informationen über Umfang der in Vietnam aufgenommenen Fertigung oder den hierfür beauftragten Fertigern vor.

Klassische AirPods werden inzwischen zu einem Drittel in Vietnam gefertigt

Schon vor einem Jahr hatte Apple damit begonnen, die Produktion der klassischen AirPods in Vietnam zu erforschen und ließ kleine Testreihen fertigen. Diese Pläne erfuhren zunächst durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China und später durch die aufkommende Corona-Krise eine dramatische Beschleunigung. Seit März werden rund ein Drittel der klassischen AirPods in Vietnam gefertigt, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Auch der neue OverEar-Premiumkopfhörer AirPods Studio wird wohl in Teilen in Vietnam gefertigt werden, Apfellike.com berichtete. Er soll bereits Mitte Juni in die Massenproduktion gehen. Mit der zunehmenden Verlagerung von Fertigungskapazitäten zu Standorten außerhalb von China baut Apple auch langfristig die ungeliebte Abhängigkeit von China ab, daher hat man auch in anderen Ländern wie Indien damit begonnen, die eigene Fertigung auszuweiten.

