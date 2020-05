Apple sucht nach Produktionschef für Original-Podcasts

Apple treibt seine Pläne für eigene Podcasts weiter voran: Das Unternehmen arbeitet dem Vernehmen nach schon lange an eigenen Original-Produktionen. Jetzt sucht man bei Apple angeblich nach einem neuen Verantwortlichen für diese Originals.

Apple lässt von seinem Plan, auch im Podcast-Sektor mit eigenen Originals Fuß zu fassen, nicht ab. Das Unternehmen suche aktuell nach einem neuen leitenden Produzenten, der direkt für die neuen Originals verantwortlich zeichnen soll, das berichtet aktuell die Agentur Bloomberg. Dieser Originals-Produzent soll direkt an Ben Cave berichten, bei Apple verantwortlich für alle Podcast-Projekte.

Schon vor Monaten wurde erstmals darüber spekuliert, dass Apple auch im Audiobereich Ambitionen verfolgt, Apfellike.com berichtete. Mit den eigenen, werbefreien Podcasts würde Apple direkt Spotify angreifen, wo man schon seit Jahren erfolgreich eigene Originals lanciert, die allerdings oft auch von den nicht zahlenden Nutzern der kostenlosen Basisversion gehört werden.

Apple-Originals könnten künftige TV-Projekte skizzieren

Vor einiger Zeit dann wurden diese Pläne etwas konkreter umrissen: Danach wolle Apple mit seinen eigenen Podcast-Produktionen in der Hauptsache die Inhalte auf Apple TV+ flankieren, etwa durch Interviews und Gesprächen mit den beteiligten Schauspielern, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Darüber hinaus überlege man aktuell auch, für die Zukunft geplante TV-Produktionen in zuvor veröffentlichten Podcast-Originals zu skizzieren. Derzeit befinde sich Apple noch immer in Gesprächen mit verschiedenen Produzenten erfolgreicher Podcast-Formate, so heißt in dem Bericht. Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht, dabei ist die Podcasts-App, die erfolgreichste Wiedergabe-App für Podcasts unter iOS, als Ausspielkanal für die eigenen Produktionen wie geschaffen.

