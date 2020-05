Neuer Bug unter iOS 13.5: „Diese App wird nicht mehr mit dir geteilt“, bei euch auch?

Apple hat sich mit iOS 13.5 offenbar einen saftigen Bug eingefangen. Verschiedene Nutzer klagen aktuell darüber, einige Apps nicht mehr öffnen zu können. Apple hat sich zu der Problematik noch nicht geäußert. Seid ihr von dem Problem ebenfalls betroffen?

Apple hat vor wenigen Tagen das Update auf iOS 13.5 für alle Nutzer herausgegeben. Diese neue Systemversion brachte aber offenbar auch einen erheblichen neuen Fehler mit, der sich bei einigen Kunden äußerst störend auswirkt. Nutzer können seit dem Update verschiedene Apps nicht mehr öffnen. Beim Aufruf der App erscheint die Fehlermeldung „Diese App wird nicht mehr mit dir geteilt“. Anfänglich waren vor allem Nutzer von WhatsApp und YouTube betroffen, aber es scheint, als würde sich das Problem auf alle Arten von Apps auswirken und zwar ohne erkennbares Muster.

@YouTube this is hilarious! I can’t use the YouTube app as it’s no longer shared with me… pic.twitter.com/quXJRe3UUL

— Anthony (@ant1298) May 22, 2020