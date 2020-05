Tim Cook sprach in einer Ansprache zu den Absolventen der Ohio State-University. In seiner Rede ging der Applechef auf die Auswirkungen von Corona ein und rekapitulierte seine Zeit bei Apple. Die Ansprache fand, wie so gut wie alles dieser Tage, virtuell statt.

Apple hat sich in einer Videoansprache an die Studierenden gewandt, die dieses Jahr an der amerikanischen Ohio State-University ihren Abschluss machen. Diese Ansprachen haben Tradition bei den Applechefs, auch der Vorgänger von Tim Cook sprach regelmäßig zu Studenten. In seiner Rede ging Cook auch erneut auf sein Verhältnis zu Steve Jobs ein, den er bekanntermaßen sehr bewunderte. Als er 1998 zu Apple kam, kannte seine Freude nach eigener Aussage keine Grenzen, der Tod des Apple-Mitgründers und langjährigen Chefs hatte Cook dagegen Jahre später schwer getroffen.

Tim Cook äußert sich zu den Auswirkungen von Corona

Die Ansprache wurde, wie alle größeren Veranstaltungen und Auftritte in den Tagen der Corona-Krise auch, natürlich virtuell gehalten. So ging Cook auch auf die Auswirkungen von Covid-19 ein. Das eigene Haus nicht verlassen zu können, bedeute für viele Menschen eine ganze Menge freier Zeit, die es zu füllen gilt. Cook selbst vertreibt sich diese Zeit nach eigenen Ausführungen vor allem mit lesen.

Cook rief die Studenten in seiner Adresse auf, an einer besseren Zukunft für alle zu arbeiten und hob hervor, dass der Jahrgang 2020 ganz sicher der ganze Stolz vieler Eltern sei.

Die vollständige Ansprache können interessierte natürlich im Video nachverfolgen.

Tim Cook in Ansprache an Studenten: Corona ist eine große Herausforderung 4 (80%) 18 Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge