Kommt das iPhone 12 tatsächlich ohne Kopfhörer? Diese Frage treibt uns in der heutigen Sendung um, außerdem sprechen wir ausführlich über die jüngsten Leaks zum Apple Glass. Das und mehr sind die Themen im Apfelplausch 146.

Zunächst starten wir wie üblich mit euren Zuschriften zur Sendung, die sich teilweise auch bereits mit den heutigen Themen wie Apple Glass und dem iPhone 12 beschäftigen.

Die heutigen Themen

01:06:00: iPhone 12 ohne EarPods im Lieferumfang? | Keynote im Oktober?

Der ausführliche Apple Glass-Leak

Wir sprechen zunächst über den wirklich recht ausführlichen Leak zu dem, was vielleicht Apple Glass heißen könnte – hier in Textform nachzulesen und in den Details nebst einer ausführlichen Besprechung bei uns in der Sendung. Nur so viel: Wir haben Fragen und andere auch.

Ein nerviger Bug kommt und geht

Im Anschluss besprechen wir den nervigen Bug der nicht mehr geteilten Apps und Apples Lösung dieses Problems.

Im Apple Pay-Monitor monologisiere ich ein wenig sinnlos über neue Banken und die Sparkassen vor mich hin und habe Spaß dabei – meine Ausführungen bringen uns aber auch nicht wirklich weiter.

iPhone 12 ohne EarPods?

Den völligen Aufreger erzeugte zumindest bei mir und einigen von euch auch Apples möglicher Schritt, das iPhone 12 ohne EarPods, also kabelgebundene Kopfhörer, auszuliefern. Sollte es so kommen, wäre die Aufregung über das Ende der Klinke wahrscheinlich ein laues Lüftchen dagegen.

AirPods mit neuen Gesundheitsfunktionen?

Wir sprechen dann ein wenig über diese Vermutung von heute, wonach Apples AirPods uns bald auch den Puls messen. Finden wir gut, eigentlich, aber…

Apple TV+ goes to Hollywood

Und großartig wäre auch diese Entwicklung für Apple TV+, wenn sie denn bald und mit Macht kommt.

