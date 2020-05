Messen die AirPods bald auch Puls und Blutsauerstoff?

Die AirPods werden uns in Zukunft vielleicht auch den Puls messen. Ermöglicht werden könnte dies durch neue Umgebungslichtsensoren, wie sie auch in Smartphones zum Einsatz kommen. Kombiniert mit den bereits vorhandenen Beschleunigungssensoren, ließe sich auch eine Schrittzählung realisieren. Welche AirPods-Modelle diese neuen Features erhalten, ist allerdings noch nicht klar.

Für die AirPods gibt es in Zukunft womöglich neue Features im Gesundheitsbereich, den Apple bekanntlich als hohe Priorität einstuft. Die AirPods sollen dem Träger in einem kommenden Modell auch eine Pulsmessung zur Verfügung stellen. Dies soll über neue Umgebungslichtsensoren realisiert werden, berichtet die in Taiwan erscheinende Zeitschrift Digitimes aktuell in einer Zusammenfassung für Abonnenten.

Danach werde Apple die entsprechenden Sensoren von dem taiwanischen Zulieferer ASE Technology beziehen, wo man bereits entsprechende Maschinen für die neue Fertigungslinie beschafft haben soll. Digitimes hatte wie damals berichtet schon Anfang letzten Jahres über neue Health-Features für die AirPods spekuliert, ohne dass diese sich bis jetzt im Lineup gezeigt hätten, von daher ist hier ein wenig Vorsicht angezeigt.

AirPods könnten auch Schritte zählen und den Blutsauerstoff messen

Erst recht mit Skepsis betrachten sollte man eine weitere Prognose des Magazins. Danach werde Apple womöglich auch eine Blutsauerstoffmessung am Ohr über die AirPods realisieren. Eine solche steht auch seit geraumer Zeit für die Apple Watch zur Diskussion, bis jetzt hat sich allerdings auch hier nichts getan. So oder so, ein wenig müssen sich die Kunden wohl noch gedulden. Die neuen Features werde Apple in einem Zeitraum von einem bis zwei Jahren implementieren, heißt es in dem Bericht.

Auch bleibt noch offen, ob die klassischen AirPods oder die AirPods Pro die Neuerungen erhalten werden.

