iPad Air und iPhone 5S: Apple schließt schwere Lücke in Mail-App auch unter iOS 12

Die Mail-App an iPhone und iPad ist nun wieder sicher und zwar unter iOS 13, als auch iOS 12. Neben der letzte Woche verteilten neuen Version iOS 13.5 für aktuelle Geräte, hat Apple auch ein Update für iOS 12 veröffentlicht, das die Lücke auch auf deutlich älteren Geräten beseitigt.

Apple hat die Mail-App auf allen halbwegs aktuellen iPhones und iPad wieder sicher gemacht. Die Schwachstelle steckte bereits seit vielen Jahren in der Mail-App, die auf allen Apple-Geräten vorinstalliert ist, Apfellike.com hatte ausführlich über diese Lücke berichtet, hier, hier und hier könnt ihr die Details nachlesen.

Apple hat mit dem Update auf iOS 13.5 nun diese Lücke vollständig geschlossen, doch auch ältere Geräte wie das iPhone 5S oder das iPad Air erhalten ein entsprechendes Update.

iOS 12.4.7 macht die Mail-App auf alten Geräten wieder sicher

Die Sicherheitsfirma ZecOps, die die Lücke ursprünglich auch öffentlich gemacht hatte, hat nun in einem entsprechenden Kommentar bestätigt, dass iOS 12.4.7 die Lücke auch vollständig beseitigt. Dieses kleine, nur 50 MB große Update, hatte Apple ebenfalls letzte Woche an alle Nutzer von Geräten unter iOS 12 herausgegeben. Dies sind unter anderem das iPhone 5S, das iPhone 6 sowie das iPhone 6 Plus und auch das iPad Air sowie das iPad Mini 2. Ob dies die einzige Verbesserung der Sicherheit ist, die Apple mit iOS 12.4.7 vorgenommen hat, ist nicht bekannt. Denkbar wäre etwa, dass Apple auch die kürzlich entdeckte Lücke in Bluetooth noch in Angriff nimmt, hier lest ihr weitere Details.

