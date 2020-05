Kommt das iPhone 13 ohne USB-C und Lightning-Anschluss?

Kommt das iPhone 13 tatsächlich bereits ohne Anschlüsse? Erneut gibt ein Leaker einenApple-converted-space“> Ausblick auf das iPhone 13 nur noch mit einer Art Smart Connector. Auch die Chancen für USB-C im iPhone scheinen immer mehr zu schwinden.

Das iPhone 13 kommt womöglich tatsächlich bereits ohne jeden konventionellen Physischen Anschluss. Zuletzt hatte der Leaker Jon Prosser einen Ausblick auf ein iPhone ohne Anschlüsse gegeben, das im Jahr 2021 erstmals von Apple auf den Markt gebracht werden soll. Auch der USB-C-Schnittstelle hatte er eine vehemente Absage erteilt, Apfellike.com berichtete.

Nun hat sich ein weiterer Leaker mit einer gewissen Apple-Prognosevergangenheit zu diesem Thema geäußert.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er, Apple werde das iPhone 13, das im nächsten Jahr erscheinen wird, wohl mit einem Smart Connector ausstatten. Außerdem geht er nicht davon aus, dass es USB-C jemals in einem iPhone geben wird. Diese Schnittstelle wird immer mehr zum Standard bei anderen Smartphones und vielen Computern, darunter auch dem MacBook. Auch am iPad Pro ist sie vorhanden.

Shame the USB-c prototype iPhone 12’s arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭

Oh well, at least smart connector on 13 series

— Fudge (@choco_bit) May 25, 2020