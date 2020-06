Das iPhone 12 soll 4K-Videos mit mehr Bildern pro Sekunde aufnehmen

Das iPhone 12 soll Videos in 4K mit mehr Bildern pro Sekunde aufnehmen können. Die Zahl der Bilder könnte sich verdoppeln, vielleicht ist sogar noch mehr drin. Allerdings dürften nur die Pro-Modelle des neuen Flaggschiffs diese Verbesserungen der Kamera erhalten.

Apple wird dem iPhone 12 wohl eine verbesserte Videoaufnahme verpassen, darauf deuten Behauptungen hin, die jüngst in einem Video auf YouTube zusammengefasst wurden.

Danach werde Apple das iPhone 12 mit einer Videoaufnahme in 4K ausstatten, die Aufnahmen mit 120 oder sogar 240 fps ermöglicht. Bis jetzt sind am iPhone nur 4K-Aufnahmen mit maximal 60 Bildern in der Sekunde möglich.

In einem weiteren Tweet geht ein bekannter Leaker davon aus, dass Apple die 4K-Aufnahmen am iPhone 12 lediglich mit 120 fps unterstützen wird. Aktuell seien diese Kamerafeatures noch in der finalen Entwicklung.

As stated in the report, together with @EveryApplePro, we were able to discover evidence of 4k 120 and 4k 240 FPS video modes inside the latest iOS 14 Beta 1 filesystem.

In accordance to that, we believe that the upcoming iPhone will allow for 4k 120 FPS native video recording.

— Pine (@PineLeaks) June 29, 2020