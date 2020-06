LiDAR-Sensor nur im iPhone 12 Pro Max? Notch könnte gleich bleiben

Das iPhone 12 kommt möglicherweise mit einer empfindlichen Einschränkung in seiner Pro-Variante. Lediglich das größte neue Modell ist mit der neuen LiDAR-Technik ausgestattet, behaupten Leaker heute. Für alle Fans der kleineren Größen wäre das eine bittere Pille. Auch hinsichtlich der Notch könnten schlechte Nachrichten auf Kunden warten.

Apples neues iPhone wird wohl den neuen LiDAR-Sensor erhalten, der bereits im iPad Pro von 2020 verbaut wurde, das ist quasi sicher. Unklar ist allerdings noch, welche Modelle diesen neuen Sensor bekommen werden.

Wahrscheinlich ist, dass Apple diesen lediglich dem iPhone 12 Pro einbauen wird. Nun aber behauptet ein in der Szene recht bekannter Leaker, die Exklusivität gehe sogar noch weiter.

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020