Bilder von AirPower: Leak macht erneut Hoffnung auf Release

Die Arbeit an AirPower geht offenbar munter weiter. Leaker Jon Prosser hat nun Bilder getwittert, die die Ladematte zeigen, während sie die Apple Watch und die AirPods auflädt. Genau hier soll Apple bei der Entwicklung die größten Probleme gehabt haben. Wann und ob AirPower allerdings auf den Markt kommt, ist weiter offen.

AirPower wird offenbar stetig weiterentwickelt. Der Leaker Jon Prosser, der zuletzt recht aktiv war und in mehreren Fällen den Start neuer Apple-Produkte präzise vorhergesagt hat, hat sich nun erneut zu AirPower geäußert. Er hatte dieses Thema vor einigen Wochen schon einmal aufgegriffen, Apfellike.com berichtete. Damals teilte er mit, Apple-Mitarbeiter würden nach wie vor Tests mit dem neuen Device durchführen.

Nun hat er wiederum auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein paar Bilder geteilt, die AirPower zeigen. Die Ladematte wird hier dazu genutzt, die Apple Watch und auch die AirPods Pro aufzuladen.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?

Yeah.

Well.

They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020