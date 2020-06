Ex-Amazon-Sportchef wechselt zu Apple TV+

Apple hat eine interessante Personalien für Apple TV+ in die Wege geleitet. Jim DeLorenzo wechselt zum iPhone-Konzern. Er leitete lange Jahre die Sportdivision bei Amazon Video.

Apple TV+ kann sich über einen weiteren potenziell ergiebigen Neuzugang freuen. Laut Berichte verschiedener Medien wechselt Jim DeLorenzo ab sofort zu Apple.

Der Manager hat diese Information zudem auch bereits auf seinem Profil beim Business-Netzwerk LinkedIn geteilt. Jim DeLorenzo war zuvor bis 2016 der Chef der Sport-Abteilung bei Amazon.

Tweetscoop: Apple has hired Amazon exec Jim DeLorenzo to head up sports for its Apple TV unit. DeLorenzo went to Amazon in 2016 to run sports there, tho his current LinkedIn says he’s svp at Amazon’s Audible.

— Peter Kafka (@pkafka) June 4, 2020