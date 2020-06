„Briefe an …“: Apple TV+ erhält neue Doku-Reihe

Apple hat eine neue TV-Serie auf seinem Streamingdienst Apple TV+ veröffentlicht. In „Briefe an …“ werden Geschichten herausragender Persönlichkeiten erzählt. Apple hat alle Folgen der neuen Produktion auf einen Schlag für die Zuschauer bereitgestellt. Was haltet ihr von den neuen Inhalten?

AppleTV+ hat neues Futter erhalten. Auf der Plattform von Apple ist die neue Serie „Briefe an …“ veröffentlicht worden. Der Original-Titel der englischsprachigen Produktion lautet „Dear …“

Bei „Briefe an …“ handelt es sich um eine Doku-Reihe. In der Produktion werden die Geschichten herausragender Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Personen, die sie inspiriert haben, erzählt, gibt Apple in seinem Begleittext an.

Zu diesen Persönlichkeiten gehören unter anderem Künstler und Musiker wie Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland und Big Bird.

Alle zehn Folgen wurden auf einmal veröffentlicht

Apple hat alle Folgen der neuen Reihe auf einmal auf Apple TV+ veröffentlicht. Insgesamt besteht die neue Doku aus zehn Teilen. Zuschauer können also bei Interesse die gesamte neue Reihe an einem Stück schauen. Was haltet ihr von dem neuesten Zugang auf Apple TV+?

Zuletzt hatten Analysten bei der amerikanischen Großbank JP Morgan eine äußerst optimistische Prognose für die weitere Zukunft von Apple TV+ aufgestellt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

